شكرا لقرائتكم خبر عن كومباني يفشل في قيادة فريقه إلى الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مغامرة البلجيكي فنسنت كومباني، كابتن مانشستر سيتي السابق، تحولت لكابوس إذ خسر فريق مسقط رأسه مجدداً أمس الأول مسجلاً أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 21 عاماً. وخسر أندرلخت مباراته أمام جنك 1- صفر وما زاد الطين بلة أن كومباني تعرض لإصابة قد يغيب بسببها عن مباراة وداعه المقررة في استاد الاتحاد بعد 3 أسابيع. ولم يحصد فريق كومباني سوى نقطتين من 15 رغم ارتدائه شارة الكابتن وترك الأمور الفنية للمدرب سيمون ديفيس.

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