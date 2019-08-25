ليكو: راضٍ عن أداء العين وإصابة كايو ليست مقلقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل فريق العين أمام ضيفه شباب الأهلي 2-2، في قمة الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي جرت مساء أمس الأول على استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

وأعلن التوجولي لابا كودجو عن نفسه مبكراً في قيادة هجوم الزعيم بعد أن أحرز ثنائية العين في الدقيقتين 5 و80، فيما سجّل لشباب الأهلي كل من لوفانور وأحمد خليل 64 و90+5، وحصد كل فريق نقطة واحدة ليحتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى التي يتصدرها النصر ومن خلفه الجزيرة.

وأعرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق العين عن سعادته بالأداء والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها فريقه مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد أمام شباب الأهلي مؤكداً أن جمهور العين كان رائعاً وإيجابياً طوال المباراة وقال إن استقبالهم للفريق جاء مميزاً وأشاد بمبادرة إدارة النادي والشركاء الاستراتيجيين.

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وقال: المباراة كانت مثيرة، بين فريقين كبيرين، والمؤكد أن هدفهما كان يتمثل في تحقيق بداية قوية مع انطلاقة الموسم وطموحهما المنافسة على كل الألقاب، أنا راضٍ عن أداء لاعبي فريقي، برغم استقبالنا هدفاً في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، بيد أننا مطالبون بإظهار التركيز المطلوب منذ أول وحتى آخر ثانية من المواجهة وعدم إهدار الفرص التي تسنح لنا أمام مرمى الفريق المنافس.

وحول المشاكل الدفاعية التي ظهرت خلال المباراة، قال المدير الكرواتي: يتوجب علينا أن نلتقط أنفاسنا ونأخذ قسطاً من الراحة بعد المباراة القوية التي خاضها الفريق قبل العمل على تحليل الأداء وتصويب الأخطاء ولندرك جيداً أن الأخطاء مرتبطة بالأداء في كرة القدم، لذلك نحن مطالبون في كل مباراة نخوضها بالتعلم من الأخطاء التي تظهر على الأرض وسنعمل بقوة وجدية من أجل الوصول لأفضل درجات التركيز وتجنب الأخطاء المحتملة في كرة القدم والمسؤولية في منظومة اللعب جماعية بالتأكيد.

وحول سبب غياب كايو كانيدو، قال: شعر اللاعب بألم خفيف في العضلة الخلفية وقررنا عدم المخاطرة به حتى يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة والمؤكد أن كايو لاعب مميز وبإمكانه صناعة الفرق مع الفريق، غير أن البديل جمال معروف الذي دفعنا به في المواجهة قدم أداء جيداً وظهر بمستوى متميز خلال المباراة.