سيلفا لاعب ليستر سيتي ينتقل إلى موناكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‭ ‬قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأول إن لاعب الوسط أدريان سيلفا انتقل إلى موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأمضى اللاعب البرتغالي، المنضم من سبورتنج لشبونة، النصف الثاني من الموسم الماضي مع موناكو وخاض معه 15 مباراة.

وسيلفا (30 عاما) واحد من عدة لاعبين غادروا ليستر سيتي الساعي لتحديد معالم تشكيلته.

وانتقل إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر أيضا من ليستر إلى موناكو على سبيل الإعارة قبل أيام.