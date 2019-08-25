شكرا لقرائتكم خبر عن «بولت» و«الموري» و«ميسي» تتنافس على لقب كأس زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار دوندخت، العريق في مدينة لاهاي في هولندا عصر اليوم، فعاليات الجولة السادسة من كأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجولة السابعة من بطولة العالم لمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، والجولة السادسة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وكأس الوثبة ستاليونز، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع «عام التسامح»، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية».

وتقام فعاليات المهرجان، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصصت الجولة على كأس زايد لمسافة 1900 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الثالثة، وتشارك فيها 7 خيول، يتصدرها «لايتنج بولت» بقيادة تاج اوشي والفائز بسباقات فئوية عدة.

ويدافع «لايتنج بولت» لمالكه لاندجود ووترلاند وبإشراف كارين فان دين بوس وبقيادة تاج اوشي، عن لقبه بعد فوزه بالجولة التاسعة العام الماضي.

وأبرز الخيول المتحدية هو «نو آند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبقيادة روبرت كارلوس مونتنيجرو، ويبلغ من العمر 5 سنوات ويبلغ تصنيفه 111 رطلاً.

وسبق للجواد «نو آند نو الموري» المنحدر من نسل «نوريسك الموري»، أن فاز بالشوط الثاني من سباق دبي الدولي في العام الماضي، والذي أقيم برعاية سفارة الإمارات في لندن على مسافة 2000.

وسيكون بالمرصاد الجواد البلجيكي «ميسي»، الذي تطور مستواه بشكل كبير؛ حيث حصل على بطولة كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا بفارق مريح في آخر مشاركة ويقوده جي مارين.

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وينافس على لقب السباق «ايم» بقيادة اف جنتزكاي، و«جلدي كرو» بقيادة ام لوبيز، و«بيرسليس» بقيادة اس هيلين، وجيمس دا بقيادة الفارسة ان فان دين تروست.

وتستقطب الجولة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار» لمسافة 1600 متر، 6 من نخبة الفارسات من مختلف الجنسيات، وتقود الفارسة سي كلينكنبيرج الجواد «تجاري»، والفارسة سي كاردو الجواد «افجان».

وتقود الفارسة سي فليشنر الجواد «زيجي دا»، والفارسة سي ماير الجواد «جاهز» والفارسة ناديا إبراهيم الجواد «نيشان»، فيما تقود الفارسة آل كارمليت الجواد «برويات تي».

وتجذب دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للبوني لمسافة 500 متر، 12 فارساً من سن 8 إلى 14 عاماً، يمتطون صهوات خيول البوني الصغيرة، التي لا يتجاوز ارتفاعها 138 سم.

وتقود الفارسة جيسي بوسمان البوني «الدورادو»، وجين لانجنبيرج «سكيبي»، وبريكجي بيناكشيو البوني «جيسبر»، وبوك كرومكامب «كي بي ريسكي دريم»، وميس جاريت «تريشر»، وسوس شيرز البوني «بريز». وتقود الفارسة ليك شيرز البوني «7 شارلي»، والفارسة اشلي فان ريجين«توربو»، ونوك دو لا ري «شاين»، وميا فان دجيك البوني «دييجو»، وكريستينا نيتو البوني «كابول»، فيما تقود الفارسة نينكي فان بيك البوني «كاندي». وتعد بطولة البوني، واحدة من أكثر البطولات جذباً للفرسان الصغار واهتماماً من قبل العائلات، الذين يحشدون جهودهم منذ فترة طويلة لتدريب الفرسان الصغار، الذين يعدون نجوم المستقبل، لمشاركة الفائز في النهائيات في أبوظبي نوفمبر المقبل.

ويتنافس على سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، 6 خيول أبرزها «مزيونة» المنحدرة من نسل «نورريسك الموري»، بقيادة تاج اوشي.

ومن الخيول المنافسة على اللقب «بايثا دا» بقيادة جي مارين، و«شابا دا» بقيادة آن فان دين تروست، و«فاموسا كا» بقيادة سارا فيرميرش، و«ويهو» بقيادة جي بوجارتس، و«ديجلانو» بقيادة اف جينتزكاي.