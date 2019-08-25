أورلاندو يستمر بالإنهيار بعد رحيل ميتشو ويودع دوري أبطال أفريقيا

خرج اليوم فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على يد فريق جرين إيجليز الزامبى، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات الدور الـ64 ،وذلك عقب تعادله 1 – 1، فى مباراة الإياب، وبعدما خسر ذهابا بنتيجة 1 – 0.

جاء خروج فريق أورلاندو بيراتس من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب أسبوع واحد فقط من توديعه بطولة كأس جنوب أفريقيا على يد فريق هايلاندز بارك،والذي فاز عليه بهدف دون مقابل.

ومن المعروف ان ميتشو المدرب الصربى قد ترك تدريب فريق الجنوب أفريقى قبل 24 ساعة من وداع بطولة كأس جنوب أفريقيا، وتوجه الى القاهرة لقيادة فريق الزمالك لمدة موسم واحد فقط، وقد بدأ متشو قياد الفريق الأبيض لمباراته أمام ديكاداها الصومالى، وحقق الفوز بسداسية نظيفة.