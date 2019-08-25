شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة سوبر كورة.. أزمة بين محمود علاء وساسي في مباراة الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة بين محمود علاء مدافع الزمالك وزميله فرجاني ساسي خلال مباراة فريقهما ضد ديكاداها الصومالي.

بدأت الأزمة بعد تحصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء وتدخل علاء لتسديدها باعتباره المتخصص في الفريق بتسديد ركلات الجزاء، ليطلب ساسي تسديدها ويدخل في أزمة مع زميله.

وحقق الزمالك فوز كبير على ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصعد إلى دور الـ32 الإفريقي.

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كان الزمالك قد فاز على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما على بتروسبورت لتصل حصيلة المباراتين إلى 13 هدف.

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