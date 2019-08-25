شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. علاء يعتذر لشيكابالا بعد حرمانه من "الهاتريك" أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر محمود علاء مدافع الزمالك لزميله محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض بعد انتهاء مباراة فريقهما ضد ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل شيكابالا ومصطفى محمد كلا منهما هدفين في مرمى بطل الصومال، فيما سجل محمود علاء ومحمود عبد العزيز الهدفين الخامس والسادس.

Advertisements

وحقق الزمالك فوز كبير على ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصعد إلى دور الـ32 الإفريقي.

كان الزمالك قد فاز على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما على بتروسبورت لتصل حصيلة المباراتين إلى 13 هدف.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا: