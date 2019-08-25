شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر غضب أوباما بعد مباراة الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك مغادرة دكة البدلاء خلال مباراة فريقه ضد ديكاداها الصومالي، بعد تجاهل الصربي ميتشو إشراكه خلال المباراة.

وحقق الزمالك فوز كبير على ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على إستاد برج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويصعد إلى دور الـ32 الإفريقي.

كان الزمالك قد فاز على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما على بتروسبورت لتصل حصيلة المباراتين إلى 13 هدفا.

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