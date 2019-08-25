شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: عدد الإصابات "مريب" بالأهلى.. والتهاون ممنوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعجب عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر من عدد الإصابات التى تتواجد بالفريق الأحمر خلال الموسم الماضى ووصفه بـ"المريب" بعد تواجد أكثر من فريق كامل مصاب داخل القلعة الحمراء.
وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال الانتقالات الصيفية الحالية جيدة وقادرة على صناعة الفارق فى البطولات القادمة، مضيفًا أن حصد بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم من أعظم الانجازات فى تاريخ النادى.
وأشار عماد متعب أن جماهير الأهلى لم يسمح بتواجد لاعبين متهاونين خلال المرحلة المقبلة ولابد من أظهار شخصية النادى الأهلى فى المباريات القادمة، وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا.
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