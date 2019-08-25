موعد مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحدي جديد، عندما يلتقي بفريق إيتوال دو دو بطل الكونغو في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة بيراميدز وايتوال دو في تمام الرابعة عصراليوم الأحد، وكان فريق بيراميدز قد فاز على بطل الكونغو في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة برباعية مقابل هدف، وأشاد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو برازافيل، بروح لاعبى الفريق العالية وإصرارهم على تحقيق نتيجة الفوز على إيتوال دى كونغو.

وشدد المهندس ممدوح عيد على أن الفريق وكل أعضاء البعثة لديهم ثقة وإصرار على العودة للقاهرة بنتيجة ايجابية وحسم التأهل لدور الـ32 الأول من البطولة، ومواصلة المشوار بكل قوة والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكونفدرالية.

وأبدى أفراد البعثة ارتياحهم الشديد بعدما راعت إدارة بيراميدز توفير كل سبل الراحة للجميع، وحجزت طائرة خاصة للبعثة للسفر من خلالها بدلا من الطيران العادي وهو ما وفر الوقت والجهد، وجعل الفريق لا يشعر بإجهاد السفر الطويل.

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وضم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة شملت 20 لاعبا للسفر إلى الكونغو، حيث ضمت القائمة، أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري، نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل، جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس.

ويعيش فريق بيراميدز في حالة معنويات مرتفعة بعد أن نجح الفريق في إقصاء النادي الأهلي من بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي، بعدما فاز بيراميدز في مباراة دور الـ 16 بهدف نظيف ليتأهل إلى ربع النهائي محققاً الفوز الرابع على التوالي على المارد الأحمر، ويطمح فريق بيراميدز إلى استغلال الحالة المعنوية في مواصلة النتائج الإيجابية والتغلب على بطل الكونغو في مباراة الإياب.