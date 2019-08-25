شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: " أزارو" مهاجم متهور أمام مرمى المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بالمتهور بسبب عدم أتخاذ القرارت الصحيحة أمام مرمى الفريق المنافسة رغم سهولة الفرص التى أتيحت له فى بعض المبارايات .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن المغربى وليد أزارو يتعرض للضغط دائما من قبل الجمهور الذى لا يقبل بأضاعة هذا العدد من الأهداف خلال بطولة الدورى الممتاز و دورى أبطال أفريقيا.

وأشار عماد متعب لابد من التعامل مع وليد أزارو بالتدريبات الفردية وقدرته على أنهاء الكرة بشكل جيد وأحراز أكبر عدد من الأهداف.