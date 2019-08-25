شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: عينت شيكابالا مدربا معى.. وعبد الشافى أفضل من جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك جانبا من كواليس الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية قبل قدوم الصربي ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق.

قال يحيى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عل قناة المحور، أنه يشكر اللاعبين على الروح التي ظهروا بها وحالة الحب، كاشفا أنه تحدث مع شيكابالا وقال له أنه سيكون مدربا معه في الجهاز بخلاف دوره كقائد للفريق الأبيض، تابع أن حالة الحب انعكست بعدما طلب من اللاعبين خوض 3 وحدات تدريبية يوميا، وفوجئ بالمتواجدين بالفريق يخطروه بأن أيمن حفني لم يكن يحضر المران الصباحي للفريق ولكنه كان حريصاً على حضور التدريب بدون تغيب تحت قيادته.

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أوضح أنه استفاد من تأجيل مباراة الذهاب وديكاداها من أجل التعرف على اللاعبين بشكل أفضل وتحضيرهم بدنيا لمباراة بطل الصومال وذلك فى إطار حديثه عن لقاء الذهاب الذى قاده فى الدور التمهيدى بدورى أبطال إفريقيا والذى فاز به بنتيجة 7 / 0، أضاف أن اللاعبين تحملوا المسئولية وكانوا في حالة تركيز عالية، وطالبتهم بين شوطي المباراة بنسيان الشوط الأول رغم أن الفريق كان متقدما بثلاثية نظيفة، مستشهدا بما حدث مع فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي والذي أقصى الزمالك من الكونفدرالية في الموسم قبل الماضي، رغم أنه كان معهم أفضل مدرب في مصر وهو إيهاب جلال.

أشار طارق يحيى إلى محمد عبد الشافى الظهير الأيسر العائد للفريق هذ الموسم بأنه يتفوق على عبد الله جمعة لخبراته وتدرجه بالكرة بصورة أفضل فيما شدد إن مصطفى محمد مهاجم قادم من وجهة نظره ويحتاج إلى التعلم بصورة أكبر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، تحت قيادة ميتشو فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب تحت قيادة طارق يحيى بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.