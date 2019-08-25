شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 13 / 0 تحسم تأهل الزمالك والأهلى لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة فى القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.

وشهد تأهل الزمالك إلى دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، مفارقة غريبة بينه وبين الأهلى، الذى يشارك مع الأبيض فى البطولة الإفريقية، حيث حصد الأحمر لقب الدورى الممتاز للنسخة المنقضية فيما حل الفارس الأبيض فى المركز الثانى من جدول ترتيب الدورى ليشارك قطبى الكرة المصرية فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية.

حقق الزمالك الفوز على ديكاداها الصومالى، بنتيجة 7 / 0 فى مباراة الذهاب التى جمعت بينهما الجمعة الماضى، على ستاد برج العرب.

فيما كرر فوزه اليوم بسداسية دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بالدور التمهيدى.

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الغريب فى تأهل الزمالك والأهلى، إلى الدور التالى من البطولة الإفريقية هو تساويهما فى نتيجة مباراتيهما فى دور الـ64، حيث حقق الأحمر الفوز فى مباراة الذهاب على نظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف دون رد.

فيما حقق الفوز فى مباراة الإياب على بطل جنوب إفريقية بتسعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة وهى نفس نتيجة مباراتى الزمالك فى الدور نفسه.