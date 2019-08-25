تصريحات السبت| كلوب يعلق على هدف صلاح أمام آرسنال.. ومصدر بالأهلي يوضح حقيقة رحيل أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 24 أغسطس 2019.

كلوب يعلق على الهدف الرائع لصلاح أمام آرسنال

امتدح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن محمد صلاح أبهره للغاية في الهدف الثالث الذي أحرزه خلال مباراة أرسنال في الدوري الانجليزي.

لويز يكشف كواليس حواره مع صلاح بسبب ركلة الجزاء

كشف ديفيد لويز، مدافع آرسنال، عن الحوار الذي دار بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد مباراة الفريق التي انتهت بفوز الريدز (3-1) على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

المقاولون يوضح لمصراوي موقفه من إمكانية تدريب النحاس للأهلي

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، أن النادي يتمسك ببقاء عماد النحاس، المدير الفني للفريق، حتى نهاية عقده.

وكيل تين كات يوضح موقفه من تدريب الأهلي ورفض عرض خيالي

Advertisements

صرح لويس باييمينا وكيل أعمال الهولندي هينك تين كات بأن المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي لم يتلق مفاوضات مباشرة من جانب الأهلي، لكن عن طريق وسطاء فقط، موضحًا أنه رفض فكرة العودة للتدريب في الوقت الحالي، ولم يستمر في الإمارات لهذا السبب.

مصدر بالأهلي يوضح حقيقة رحيل أزارو

كشف مصدر مقرب من المغربي الدولي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي، أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من عامر حسين عقب استقالته من اتحاد الكرة

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تقدم باستقالته منذ عدة أيام لكن ثروت سويلم المدير التنفيذي طالبه بالانتظار لحين تسليم الأمور للجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد.

اتحاد الكرة: سنناقش ملف مدرب المنتخب الأربعاء

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلسه سيناقش ملف المدير الفني الجديد للمنتخب يوم الأربعاء المقبل.

أمير عادل يتحدث لمصراوي عن هدفه الأول مع كالمار السويدي.. والعودة للدوري المصري

أبدى أمير عادل، المحترف المصري في صفوف كالمار السويدي، سعادته بتسجيل أول أهدافه مع فريقه الجديد، مشيرًا إلى أن يهدف إظهار قدراته واللعب بشكل جيد.