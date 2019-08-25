مصر تواصل صدارتها لدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب برصيد 77 ميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط-(أ ش أ):
واصلت البعثة المصرية صدارتها لجدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، برصيد 77 ميدالية متنوعة.
وبعد انتهاء منافسات اليوم التاسع لدورة الألعاب الإفريقية اليوم السبت، نجحت البعثة المصرية في رفع عدد ميدالياتها بدورة الألعاب الإفريقية إلى 77 ميدالية (25 ذهبية، و33 فضية، و19 برونزية)، لتحتفظ مصر بصدارة جدول ترتيب الميداليات في المسابقة.
ويأتي في المركز الثاني بجدول الترتيب، جنوب إفريقيا برصيد 50 ميدالية (23 ذهبية، و15 فضية، و12 برونزية)، وثم المغرب في المركز الثالث برصيد 39 ميدالية (13 ذهبية، و11 فضية، و15 برونزية)، فيما جاءت الجزائر في المركز الرابع برصيد 43 ميدالية (12 ذهبية، و11 فضية، و20 برونزية)، ثم تونس في المركز الخامس برصيد 31 ميدالية (8 ذهبيات، و11 فضية، و12 برونزية).
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