محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 24 أغسطس 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف كريستال بالاس ومانشستر يونايتد أهداف ليفربول وآرسنال أهداف تشيلسي ونوريتش سيتي Advertisements الدوي الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد دوري أبطال أفريقيا أهداف مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثنائية صلاح أمام آرسنال.. والزمالك يمطر شباك ديكاداها بسداسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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