تطور جديد في أزمة كوليبالي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، أن مدير الكرة بالنادي مهدي العجيمي سيغادر إلى القاهرة غدًا الأحد من أجل التفاوض مع الأهلي لإنهاء أزمة اللاعب سليماني كوليبالي.

وأضاف المتحدث باسم نادي النجم في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"نريد إنهاء الأزمة والحلول ستكون مادية بحتة بكل تأكيد، ونسعى إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".

واستكمل :"علاقتنا مع النادي الأهلي ممتازة والدليل أن فتحنا أبواب النادي للفريق منذ فترة للتدريب داخل النادي لمدة أسبوع قبل مواجهة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهذا أمر لم يحدث من قبل".

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وعن لاعبه الإيفواري كوليبالي وعودته للتدريبات، كشف :"اللاعب عاد للتدريبات من جديد ويخوض حاليًا فترة تأهيلية من الإصابة التي لحقت به حتى يكون جاهزًا للمشاركة".

وكان كوليبالي قد انضم إلى الأهلي في يناير عام 2017 وقضى أربعة أشهر فقط مع الفريق قبل أن يهرب، ليلجأ الأهلي إلى التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 4ر1 مليون دولار.

كوليبالي انتقل إلى صفوف النجم الساحلي ليتعرض بعدها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مايو الماضي الأمر الذي يجعله يغيب عن التدريبات لما يقرب من 6 أشهر.

وانضم الإيفواري إلى النجم الساحلي بعد فسخ تعاقده مع فريق بارتيك ثيسل الأسكتلندي والذي لعب في صفوفه منذ أغسطس الماضي ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط.