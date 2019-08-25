11 ناديا ينضمون للمتأهلين في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

انضم 11 ناديًا لقائمة المتأهلين لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من مرحلة العودة للدور التمهيدي من البطولة.

وعرف "جينيراسيون فوت" السنغالي طريقه لمواجهة الزمالك بعد التفوق على أويلرز الليبيري، فيما تجاوز ممثل مصر نظيره ديكاداها بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفاز النجم الساحلي بنتيجة كبيرة 7-1 على هافيا كوناكري الغيني ليعوض خسارته في الذهاب بنتيجة 2-1، ويتأهل لدور الـ32، حيث ينتظر الفائز من مباراة كانو بيلارز، وأشانتي كوتوكو.

وجاء وداع المريخ السوداني بشكل مرير أمام شبيبة القبائل الجزائري، بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعد خسر 1-0 في الذهاب، وفاز 3-2 في العودة حيث استقبل هدفين من الضيوف في الوقت الضائع، وينتظر الفريق الجزائري الفائز من ستاد مالي وهوريا كوناكري الغيني.

أما صنداونز فقد تمكن من الفوز بنتيجة 4-0 على أوتوهو دي أويو بطل جمهورية الكونغو، وذلك بعد الخسارة 2-1 في لقاء الذهاب ليتأهل لمواجهة كوت دي أور بطل سيشيل.

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وعرف بريميرو دي أجوستو الأنجولي الطريق إلى دور الـ32 بعد الفوز 4-0 على كي إم كي إم بطل زنجبار في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليضرب موعدًا مع جرين إيجلز بطل زامبيا الذي فاز بنتيجة 2-1 على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وودع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي الذي عمل معه ميتشو المدير الفني الحالي للزمالك، بعدما تعادل في العودة بنتيجة 1-1، فيما كان قد خسر في لقاء الذهاب بهدف نظيف خارج الأرض.

وتأهل يانج أفريكانز التنزاني بعد تجاوز تاونشيب رولرز البوتسواني، بنتيجة 2-1 في مجموع الذهاب والعودة، ليضرب موعدًا مع زيسكو يونايتد الزامبي.

وفاز بلاتينيوم ستارز على بيج بوليتس بنتيجة 3-2 في لقاء العودة، بعد التعادل بدون أهداف في الذهاب ليتأهل إلى دور الـ32، لينتظر المتأهل من لقاء سونجو الموزامبيقي، وسيمبا التنزاني.

وانضم الرجاء البيضاوي المغربي إلى المتأهلين بعد الفوز 7-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعد الفوز 4-0 في العودة، والتعادل 3-3 في الذهاب، لينتظر الفائز من النصر الليبي وتيمبت موكاف بطل أفريقيا الوسطى.