بالمواعيد.. منافس الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل جينيراسيون فوت إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على أويلرز الليبيري في الدور التمهيدي من البطولة ليضرب موعدًا مع الزمالك في الطريق لدور المجموعات.

وحسم "جينيراسيون فوت" السنغالي التأهل لصالحه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد الفوز في الإياب 3-0، والخسارة في اللقاء الأول بهدف نظيف.

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وتقدم جينيراسيون فوت بعد 16 دقيقة فقط عن طريق مامي جويا، ثم أتى شيريف بايو بالهدف الثاني في الدقيقة 57، وقبل 7 دقائق من نهاية المباراة أحرز يوسو دياني الهدف الثالث.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ32 من دوري الأبطال بعد تحقيق فوز كبير بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي 7-0 في اللقاء الأول، ثم 6-0 في الإياب.

وتقام مباراة الذهاب من دور الـ32 خارج مصر أحد أيام 13، 14 أو 15 سبتمبر، فيما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 27، 28 أو 29 من الشهر ذاته.