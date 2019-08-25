شيكابالا يسجل للزمالك بعد غياب 1072 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز محمود عبدالرازق "شيكابالا" الهدفين الثالث والرابع للزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء السبت بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأدرك قائد الزمالك الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 67 من اللقاء بعد تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس الصومالي بعدما مرت أسفل يديه.

وسجل شيكابالا هدفًا آخرًا في الدقيقة 72 من اللقاء بعدما تسلم كرة عرضية من عبد الله جمعة، ليصوب كرة أرضية أخطأ حارس المرمى في تقديرها، لتسكن الشباك معلنًا عن رابع أهداف الزمالك.

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وبالتالي يعود "الأباتشي" للتسجيل بقميص الزمالك منذ 1072 يومًا، وتحديدًا منذ التسجيل أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 على نفس الملعب "برج العرب".

وكان شيكابالا افتتح التسجيل للزمالك في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (4-0) قبل الخسارة (5-2) في لقاء العودة، ليتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام صنداونز الجنوب الإفريقي.

يُذكر أن صاحب الـ33 عامًا عاد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد قضاء رحلتي إعارة إلى الدوري السعودي من بوابة الرائد موسم (2017-18)، والدوري اليوناني مع أبولون سميرني (2018-19).