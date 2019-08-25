كيليني يمنح يوفنتوس بداية قوية في افتتاحية الدوري الإيطالي

منح جيورجيو كيليني قائد يوفنتوس حامل اللقب الفوز 1-صفر على بارما في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم السبت على الرغم من غياب المدرب الجديد ماوريتسيو ساري الذي يتعافى من إصابته بالتهاب رئوي.

وهز كيليني الشباك في الدقيقة 21 عقب فشل بارما في ابعاد ركلة ركنية بشكل صحيح ليمنح الفريق القادم من تورينو بداية مظفرة في سعيه نحو لقبه التاسع على التوالي في الدوري المحلي.

وسجل كريستيانو رونالدو أيضا قبل نهاية الشوط الأول لكن الهدف ألغي بعد الاحتكام لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أظهرت أنه كان متسللا بفارق ضئيل يبلغ ملليمترات بعد أن سيطر على تمريرة دوجلاس كوستا.

وأضاع رونالدو فرصا أخرى وشاهد تصدي لويجي سيبي حارس بارما لمحاولتين في مباراة محبطة للاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.