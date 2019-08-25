طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد حسن

كشف الدكتور أسامة محمد، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بكدمة في الركبة. وأكد الطبيب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وسيجري أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة. وكان محمد حسن تعرض للإصابة خلال مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. واكتسح الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، بسداسية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش برج العرب، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفارس الأبيض قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ32 بنتيجة ( 13-0 )، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من البطولة الأفريقية، وفقًا للقرعة التي أجريت منذ عدة أسابيع ماضية.

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