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أدهم السلحدار يكشف عن مكاسب وديات الإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير

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أعرب أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى سعادته بالمكاسب التى تحققت من معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر الي إنتهى مساء أمس السبت.

وقال السلحدار أن المكسب الأول من المعسكر يكون فى جماعية الأداء بحيث لا يعتمد

الفريق على لاعب واحد.

وأضاف أن ثانى المكاسب فى رأيه تتمثل برفع المعدلات البدنية للاعبين وهو ما ظهر بلقاء انبى الودى والتى كانت احد الأسباب فى تحويل تأخرهم لانتصار بثلاثية.

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وواصل مدرب الدراويش أنهم حرصوا على التدريج  بالوديات من أجل الوصول لاعلى جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

وأختتم السلحدار موجهًا رسالة للجماهير :قائلًا أنه يتمنى منهم الوقوف بجانب الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وكان حقق الدراويش  الفوز مساء أمس على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين بختام المعسكر.

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