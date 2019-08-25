مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي

تقدم بوابة الوفد، موعد مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات والدوريات الأوروبية، وستكون أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي.
مباريات الدوري الإنجليزي..
توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير، وذالك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
مانشستر سيتي ضد بورنموث في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب فيتاليتي، وذالك ضمن الجولةالثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
مباريات الدوري الأسباني..
برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام الساعة التاسعة مساءاً على ملعب الكامب نو، وذالك ضمن الجولة الثانية من الدوري الأسباني.
أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب بوتاركي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأسباني.
مباريات الدوري الفرنسي ..
باريس سان جيرمان ضد تولوز في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.
كأس محمد لاندية الابطال
مباراة البنزرتي التونس وشبيبة الساورة الجزائري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس محمد لاندية الأبطال.
مباراة فومبوني كلوب - جزر القمر أساس تيليكوم - جيبوتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس محمد لاندية الأبطال.
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