الزمالك يستأنف مرانه استعدادًا لمباراة مصر المقاصة دون راحة



يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم في الثامنه مساءً بدون راحه استعدادا للقاء مصر المقاصه المقرر الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في ربع نهائى كأس مصر. المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في ربع نهائى كأس مصر. وكان فريق الابيض حقق فوزًا كبيرًا على حساب ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة، أمس السبت، بإياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

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