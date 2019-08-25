حارس ديكاداها : الزمالك فريق رائع وسعداء باللعب أمامه

أكد حسن علي حارس مرمى ديكاداها الصومالي، أن فريقه تعلم درسًا قويًا بعد الهزيمة التي تلقاها أمام الزمالك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور 64 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال علي خلال تصريحات صحفية، إن فريقه تعلم الدرس جيدًا وسيعمل على تصحيح الأخطاء

بعد عودته للصومال".

وأوضح " هذه هي المواجهة الأولى لنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فنحن لم نلعب في البطولة من قبل ولم نكتسب الخبرات".

وتابع " شاركنا في كأس الكونفيدرالية سابقًا، لكن دوري الأبطال

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هي الأقوى بالتأكيد".

وأضاف حارس مرمى ديكاداها "سعداء لأننا لعبنا أمام الزمالك، فهو فريق رائع ومثالي"

وأتم تصريحاته " في كرة القدم تلعب لثلاثة أشياء إما الفوز أو الخسارة أو التعادل، أما نحن فحصلنا على الهزيمة في كلا المواجهتين".

يذكر أن الزمالك اكتسح ديكاداها في مواجهتي الذهاب بنتيجة 7 - صفر، وفي الإياب بنتيجة 6 - صفر.