الزمالك يقسو على ديكاداها الصومالي بسداسية ملعوبة ويتأهل لدور الـ32 الافريقي

اكتسح فريق الزمالك ديكا داها الصومالي بسداسية نظيفة بستاد برج العرب في اياب دور الـ64 لدوري ابطال افريقيا.

سجل السداسية مصطفي محمد"هدفين متتاليين في الدقيقيقتين 25 و52 وشيكابالا هدفين متتاليين ايضا في الدقيقتين 66 و73 ومحمود علاء من ركلة جزاء ومحمود عبد العزيز البديل في الدقيقتين 75 و85 ليتأهل الزمالك بالفوز في مجموع المباراتين 13-صفر وهو نفس فوز الاهلي على اطلع بره السوداني في مجموع المباراتين 13- صفر ايضا.

كان لقاء الذهاب بنفس الملعب قد انتهى بفوز الزمالك 7-صفر.

الشوط الاول

بدأ الزمالك مهاجما بحثا عن فوز جديد يعزز التأهل لدور الـ32 بفضل تحركات مجدية لكريم بامبو وشيكابالا وفرجان ي ساسي من الخلف كلاعب محوري

بادر محمد حسن بتسديدة قوية مرت بجوار القائم مع تحرك جيد من حازم امام يمينا وأرهق الدفاع وظلت العرضيات مشكلة له رغم تميزه فيها ويلعب في اجسام المدافعين

ولم يستغل فارق السرعة والمهارة.

تقدم كثيرا محمود علاء رغبة في التسجيل ويسدد في الشبكة من الخارج تليها كرة بينية من شيكابالا لمصطفى محمد ينفرد ويسدد بغرابة في القائم الأيسر وترتد للملعب من جديد.

استمر الضغط الابيض دون فاعلية على المرمى وهو الشباك ويسدد قوية فرجاني ساسي بجوار القائم

هدف للأبيض

في الدقيقة 25 ومن كرة بينية من اشرف بن شرقي لمصطفى محمد المنفرد يضع الكرة في المرمى تلمس يد حارس الممى وتتهادي نحو الشباك.

تواصل الهجوم الابيض ويسدد فرجاني ساسي تصطدم الكرة بالقائم بعد ان ضربت برأس اشرف بن شرقي وتضيع الفرصة.

الشوط الثاني

يدفع ميتشو مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد عبد الشافي بدلا من كريم بامبو ويتقدم عبد الله جمعة كجناح في محاولة لزيادة الفاعلية الهجومية وتثبيت

Advertisements

عبد الشافي كظهير ايسر.

وكان قد خرج في الشوط الاول محمد حسن للاصابة ولعب مكانه محمود عبد العزيز.

هدف ثاني

في الدقيقة 52 ومن جملة ملعوبة من بن شرقي لعبد الله جمعة عرضية على رأس مصطفى محمد يسجل براسه الهدف الثاني

يتواصل الإستعراض واللعب الفردي بعد الهدفين للإطمئنان ويسدد عبد الشافي من داخل المنطقة ينقذ الحارس الصومالي ويحلول الكرة الى ركنية

يلعب عمر السعيد مكان مصطفى محمد ويستمر الضغط الابيض في محاولة لتسجيل المزيد.

هدف ثالث

في الدقيقة 66 يستلم شيكابالا الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ ويسدد بيسراه داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث

هدف رابع

في الدقيقة 73 ومن كرة عرضية من عبد الله جمعة لشيكابالا يستلم بمهارة ويراوغ ويسدد داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع.

هدف خامس

بشكل غريب يعرقل مدافع الفريق الصومالي شيكابالا رغم ان الكرة بعيدة عن متناول شيكابالا والخطورة يحتسب الحكم ضربة جزاء يتقدم لها محمود علاء ويتصدى الحارس لها يعيد الكرة ركلة جزاء ثانية ويتصدى لها نفس اللاعب ويضع الكرة على يسار الحارس مسجلا الهدف الخامس

هدف سادس

في الدقيقة 85 يستلم محمود عبد العزيز الكرة ويسدد قوية من خارج المنطقة مسجلا الهدف السادس