الزمالك يمطر شباك ديكاداها بالهدف السادس

اكتسح فريق الزمالك غريمه ديكاداها بالهدف السادس، خلال المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن مباريات الدورر التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. بين الفريقين ضمن مباريات الدورر التمهيدي من دوري ابطال افريقيا. وجاء الهدف السادس من تسديدة قوية من محمود عبدالعزيز في الدقيقة 83.

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