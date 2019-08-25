محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك أمام ديكاداها الصومالي

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الخامس أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن

إياب دور 64 بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود علاء الهدف الخامس من علامة الجزاء

بعد عرقلة أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وكان محمود علاء أضاع ركلة جزاء أخري في الدقيقة 75 بعد عرقلة شيكا بالا من مدافع الفريق الصومالي.