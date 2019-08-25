الارشيف / اخبار الرياضه

محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك أمام ديكاداها الصومالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الخامس أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن

إياب دور 64 بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمود علاء الهدف الخامس من علامة الجزاء

بعد عرقلة أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وكان محمود علاء أضاع ركلة جزاء أخري في الدقيقة 75 بعد عرقلة شيكا بالا من مدافع الفريق الصومالي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء يسجل الهدف الخامس للزمالك أمام ديكاداها الصومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا