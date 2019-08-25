الزمالك يسجل الهدف الرابع في شباك ديكاداها

سجل فريق الزمالك الهدف الرابع في شباك ديكاداها خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. تجمع الفريقين حالياً، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. وجاء الهدف الرابع عن طريق محمود شيكابالا في الدقيقة 71.

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