رياضة | فريق ساديو ماني السابق وقاهر المقاصة.. تعرف علي جينيراسيون فوت منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق ساديو ماني السابق وقاهر المقاصة.. تعرف علي جينيراسيون فوت منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق الزمالك موعدًا مع جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ64 للبطولة القارية.

وتأهل الزمالك لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره ديكاداها الصومالي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 7-0، 6-0 علي الترتيب، بينما صعد جينيراسيون فوت بعد تخطي فريق أويلرز الليبيري بعد فوزه عليه 3-1 في مجموع المباراتين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن جينيراسيون فوت بطل السنغال:-

- تأسس نادي جينيراسيون فوت عام 2000 بالعاصمة السنغالية "داكار" بواسطة "مادي توريه"، والذي حرص على تأسيس أكاديمية لرعاية وتدريب المواهب الكروية بالسنغال.

- جينيراسيون فوت وقع على اتفاقية تعاون مع نادي ميتز في فرنسا عام 2003، تقضي بحصول النادي الفرنسي علي المواهب الشابة بالنادي السنغالي، من أجل تنمية موهبتهم وتطويرهم وتسويقهم في أندية أوروبا.

- وقع جينراسيون فوت إتفاقية ثانية مع نادي ميتز الفرنسي عام 2010 للتأكيد على إلتزامات الناديين، وتم الإتفاق على إنشاء بعض المنشآت الجديدة لتطوير الأكاديمة، كما تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية "أمارا توريه" التي تم افتتاحها عام 2013. Advertisements

- قدم نادي جينراسيون فوت العديد من المواهب الكروية السنغالية أبرزهم، ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، إسماعيلا سار لاعب واتفورد، وديافرا ساخو لاعب وست هام السابق وستاد رين الفرنسي الحالي، وبابيس سيسيه لاعب نيوكاسل يونايتد السابق.

- ملعب نادي جينيراسيون فوت هو "ديمي يبيرام نداو" ويتسع لـ 1000 مشجع فقط.

- حصل جينيراسيون فوت على لقب الدوري السنغالي "مرتين" موسمي 2017-2018، 2018-2019، كما حصل على كأس السنغال "مرتين" عامي 2015، 2018.

- تعتبر هذه المشاركة الثانية لفريق جينيراسيون فوت في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وشارك بالبطولة عام 2018 وأطاح بفريق مصر المقاصة من دور الـ64 بعدما تغلب عليه 2 – 0 في مجموع المباراتين، وودع البطولة من دور الـ32 علي يد حوريا كوناكري الغيني.

- شارك جينراسيون فوت في بطولة الكونفيدرالية 3 مرات سابقة أعوام 2016، 2018، 2019، وكان أفضل إنجاز له بلوغ دور الـ32 الثاني في مشاركته قبل الأخيرة بالبطولة قبل أن يخرج علي يد نهضة بركان المغربي.