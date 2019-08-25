رياضة | بديل جديد لصفقة نيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل جديد لصفقة نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ أليخاندرو فيلا، شقيق كارلوس فيلا، مهاجم نادي لوس أنجيلوس الأمريكي، عشاق برشلونة بعدما قام بعرض خدمات شقيقه على الفريق عبر تويتر، لتعويض صفقة الدوري البرازيلي نيمار.

واستغل أليخاندرو الأنباء المتداول عن تعقد صفقة إنتقال نيمار. دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني، بسبب رغبة نادي باريس سان جيرمان في استمراره داخل جدران حديقة الأمراء.

وكتب أليخاندرو عبر حسابه السخصي على وقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ماذا لو تعاقد برشلونة مع الرقم 10 الخاص بلوس أنجيلوس؟ سيكون أرخص ومفيداً أكثر من نيمار، حقيقة كارلوس فيلا يمكن أن يلعب في أي مكان يريده".

ويذكر أن كارلوس فيلا يقدم موسمًا رائعًا مع فريقه الأمريكي، حيث تمكن من إحراز 28 هدفاً في ثمانية وعشرون مباراة، بواقع هدف في كل لقاء.