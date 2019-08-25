رياضة | ميتشو يرفض راحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يرفض راحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف الفريق تدريباته غدا الأحد في الثامنة مساء على ملعب النادي بدون راحة وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور ربع النهائى لكأس مصر.

كان الزمالك قد حقق فوزرا كبيرا مساء اليوم السبت على فريق ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة على ملعب برج العرب في إياب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب.‎