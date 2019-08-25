شكرا لقرائتكم خبر عن توريس يودع الدوري الياباني بسداسية قاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ودع الإسبانى فرناندو توريس كرة القدم الاحترافية بهزيمة مؤلمة تعرض لها فريقه ساجان توسو بنتيجة 1-6 على يد فيسيل كوبى الذى يحترف أندريس إنييستا بين صفوفه.

وبهذه المباراة، أنهى لاعب أتلتيكو مدريد السابق مسيرته التى امتدت على مدار 18 عاما، بعدما كان قد أعلن فى يونيو الماضى اعتزاله اللعب.

وقاد إنييستا فريقه للفوز بتسجيل هدف وصناعة اثنين قبل أن يخرج مصابا فى الدقيقة 45 من زمن اللقاء الذى انتهى بفوز فيسيل كوبى (6-1).

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وقبل انطلاق المباراة التى أقيمت على ملعب ساجان توسو فى الجولة الـ24 من الدورى اليابانى الممتاز، تعانق توريس وإنييستا على أرض الملعب.

وتعد مباراة اليوم هى ثانى أكبر خسارة فى مسيرة فيرناندو توريس التى استمرت فى الملاعب 18 عامًا، حيث ترجع أكبر خسارة إلى مايو 2007 عندما كان لاعبًا فى أتلتيكو مدريد وخسر ٠/٦ أمام برشلونة فى الدورى الإسبانى. وشارك توريس فى المباراة بالكامل ليسدل ابن الـ35 عامًا الستار على مسيرته بخسارة قاسية.

وتراجع فريق ساجان للمركز الـ16 برصيد 24 نقطة بعد مرور 24 جولة، بينما يأتى فيسيل فى المركز الـ12 بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، ويتصدر إف سى طوكيو الترتيب برصيد 48 نقطة. وحضر مباراة وداع توريس الذى سبق ولعب بين صفوف منتخب إسبانيا إلى جانب إنييستا حيث توجا معا بكأس أمم أوروبا فى عامى 2008 و2012 بالإضافة إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010، ما يقرب من 24 ألف متفرج.

ودافع توريس عن ألوان العديد من الفرق العملاقة فى مسيرته أبرزها أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسى وميلان وتوج بكأس العالم 2010، واليورو فى 2008 و2012، ودورى أبطال أوروبا 2012 والدورى الأوروبى فى 2013 و2018.