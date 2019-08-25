- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
اقتسم فريقا فنربخشة وألانيا سبور، صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم السبت، في المرحلة الثانية. وفاز فنربخشة على مضيفه إسطنبول باشاك شهير (2-1) واكتسح ألانيا سبور ضيفه قاسم باشا (4-1) وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل أنقرة جوجو مع ضيفه قيصري سبور (1-1). ورفع فنربخشة وألانيا سبور رصيديهما إلى 6 نقاط ليقتسما الصدارة. وعلى ستاد ستين إيمك، سجل فيدات موريكي ونبيل درار، هدفي الفوز لفناربخشة في الدقيقتين 77 و90، بعد أن تقدم إنزو كريفيلي بهدف لباشاك شهير في الدقيقة 32. وفي المباراة الثانية، سجل انستاسيوس باكاسيتاس وبابيس سيسي وجونيور فيرنانديز وياسين بامو أهداف ألانيا سبور في الدقائق 29 و54 و60 و88. وتكفل مامي تيام بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا في الدقيقة 33.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر فنربخشة يتصدر الدوري التركي وألانيا سبور يلاحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.