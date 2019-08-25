شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: سعيد بترشيحي للمنتخب.. وشيكا نجم مباراتي الزمالك وديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طارق مصطفى نجم الزمالك السابق عن سعادته لترشيحه للعمل في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون متواجدا مع المنتخب ويكون التوفيق حليفي في ان ينضم لجهاز الفراعنة الجديد.

كشف مصطفى عن مسيرته التدريبية قائلا في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، "بدأت التدريب مع عصام بهيج ثم عملت 8 سنوات مع طارق يحيى مدرب الزمالك السابق وأعتبرهم من أفضل 8 سنوات في مسيرتي التدريبية".

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أشار إلى أن شيكابالا هو نجم مباراة الزمالك ضد ديكاداها ويبدو وكأنه لم يحصل على راحة طويلة قبل العودة للزمالك، مشيرا إلى أن الفريق الصومالي مستواه ضعيف للغاية ومن الإيجابيات أن ميتشو المدير الفني بدأ باللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الذهاب مع طارق يحيى.

تابع، أن ميتشو يحاول استكشاف اللاعبين لاسيما أنه تسلم المهمة في زمن قليل، وأظهر أكثر من بصمة مثل نزول محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى وتغيير عبد الله جمعة للعب في مركز الجناح الأيسر.