شكرا لقرائتكم طارق يحيى يعتذر لفنان نوبي على الهواء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك للفنان النوبي على كوبان ، مؤكدا احترامه لكل أهل النوبة.

قال يحيى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عل قناة المحور، أنه تلقى اتصال من نادر علي كوبان، واعترت له، مشيرا إلى أنه ذكر اسم الفنان خلال الرد على أحد من هاجموه.

وجه يحيى الشكر إلى مرتضى منصور على منحه الفرصة لتدريب الزمالك لمدة 18 يوماً، مشددا على أنه وصل مع اللاعبين إلى حالة من التفاهم والالتزام وأشكرهم على هذا الحب.