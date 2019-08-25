شكرا لقرائتكم الغندور: الزمالك تأثر بغياب طارق حامد.. ولماذا هذه الحملة الممنهة على الجنايني؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك تأثر بغياب طارق يحيي خلال مباراته أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم فوز الأبيض بسداسية.

قال الغندور خلال برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، إن نجيلة ملعب برج العرب لذي استضاف المباراة كانت مرتفعة كما أن أرضية الملعب تم رشها بالمياه وهو ما تسبب في إبطاء اللعب وظهور لاعبي الفريق الأبيض ثقيلين بعض الشيء داخل الملعب.

وتحدث الغندور على الحملة المقامة من جماهير الأهلي ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، قائلا، "الجنايني له انتماء مثله مثل أي مسئول رياضي مثل حسن حمدي ومجدي عبد الغني وحمود الخطيب وغيرهم ، ومع ذلك يتعرض لحملة ممنهجة" ، متابعا " من الأفضل أن تهزر مع زملائك ولا تعمل في الأهلي بأجر ثم تتولى منصب اتحاد الكرة وتكون سببا في توقيع عقوبة على لاعب بالزمالك".

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أردف، "من كان يتولى رئاسة الاهرام للإعلان حسن حمدي وهو رئيس الأهلي ومن كان يتولى نائب رئيس الوكالة محمود الخطيب وكان نائبا للأهلي ، وهم من كانوا يتحكمون في عقود رعاية الزمالك فلماذا هذه الحملة ، والجنايني رجل ناجح في عمله وينوي تحقيق نجاحات من خلال تطبيق تقنية الفار وعودة الجماهير وإعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة.