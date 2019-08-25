شكرا لقرائتكم إصابة محمد حسن لاعب وسط الزمالك بكدمة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك عن إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بكدمة في الركبة خلال مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدروي أبطال افريقيا. وقال طبيب الزمالك أن محمد حسن سيخضع لفحوصات طبية وسيجري أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة بعد استبداله فى لقاء ديكاداها تجنبا لتفاقم الإصابة. وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.

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