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شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وديكاداها .. شاهد مشادة بين ساسى وبن شرقى وعلاء بسبب ضربة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
مباراة الزمالك وديكاداها .. كان محمود علاء قد سدد ركلة الجزاء الأولى إلا أن حارس فريق ديكاداها تصدى لها، ثم احتسب الحكم التونسى يسرى أبو على ركلة جزاء ثانية فى نفس الدقيقة، لتحدث مشادة بين الثلاثى على تسديدها قبل أن يقوم علاء بإحراز الهدف الخامس لفريقه منها.
مشادة بين اللاعبين على ضربة الجزاء
مشادة بين اللاعبين على ضربة الجزاء
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة الزمالك وديكاداها .. شاهد مشادة بين ساسى وبن شرقى وعلاء بسبب ضربة جزاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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