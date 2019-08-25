شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك وديكاداها .. شاهد مشادة بين ساسى وبن شرقى وعلاء بسبب ضربة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدثت مشادة بين ثلاثى الزمالك فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمود علاء، على تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام فريق ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الابيض بنتيجة 6/0، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبي بنتيجة 7/0.

مباراة الزمالك وديكاداها .. كان محمود علاء قد سدد ركلة الجزاء الأولى إلا أن حارس فريق ديكاداها تصدى لها، ثم احتسب الحكم التونسى يسرى أبو على ركلة جزاء ثانية فى نفس الدقيقة، لتحدث مشادة بين الثلاثى على تسديدها قبل أن يقوم علاء بإحراز الهدف الخامس لفريقه منها.