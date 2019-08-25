لعنة ميتشو تضرب أورلاندو بعد رحيله للزمالك...

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جدة - عمرو شويل فى مفاحآة من العيار الثقيل ودع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، بطولة دورى أبطال أفريقيا، من الدور الـ64، على يد فريق جرين إيجليز الزامبى، بعد تعادله مساء اليوم 1 – 1، فى لقاء الإياب، بعدما خسر ذهابا بنتيجة 1 – 0.
ويأتى وداع فريق أورلاندو بيراتس، لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أسبوع واحد من خروجه من بطولة كأس جنوب أفريقيا، أمام فريق هايلاندز بارك، بنتيجة 1 – 0.
وكان المدرب الصربى ميتشو قد ترك تدريب فريق الجنوب أفريقى قبل 24 ساعة من وداع بطولة كأس جنوب أفريقيا، من أجل قيادة فريق الزمالك، لمدة موسم واحد.
ولم يفق أورلاندو من صدمة رحيل ميتشو حتى تكبد خروج مخيب وصادم من دورى الأبطال هذا الموسم.
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