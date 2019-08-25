متعب : "البدري كان عايز يخلي صورتي وحشة قدام الجمهور "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن حسام البدرى المدير الفنى للفريق الاحمر كان دائم التجاهل له أثناء توليه قيادة القلعة الحمراء فى ولايته الأخيرة وأراد إظهاره بشكل سئ أمام الجماهير .
وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن غضبه الشديد من حسام البدرى كان بسبب عدم المصداقية و الوضوح مؤكدا أن جلوسه على دكة البدلاء كان لأسباب شخصية كاشفا أنه ذهب للنادى فى فترته الأخيرة عندما كان لاعبا بدون لبس التدريبات بسبب معرفته المسبقة بخروجه من قائمة المباريات .
وأشار متعب أنه قام باحضار مترجم خاص للمدير الفنى الاجنبى مارتن يول المدير الفنى السابق للأهلى لمعرفة سبب ما تم معرفته من قبل حسام البدرى مشددا أن يول أبلغه أن الفكرة المسبقة عليه أنه لاعب مثير للمشاكل .
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