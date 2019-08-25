أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة أحرزهم مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور الـ32 لملاقاة بعد الفوز على بطل الصومال 12 / 0 فى مجموع المباراتين ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.

عمرو الجناينى فى رسالة للأهلاوية:لا أعرف المجاملات وآرائى على فيس بوك شخصية

وجه عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، رسالة لجماهير النادى الأهلي بعد توليه مهام منصبه بشكل رسمي.

عمرو الجناينى: إعلان جدول الدورى كاملا خلال أيام وتطبيق اللوائح على الجميع كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أنه سيتم إعلان جدول الدورى العام كاملاً خلال أيام، مؤكداً أنه سيتم إعلان موعد بداية ونهاية المسابقة، وأن حالة التضارب التى تدور بشأن مواعيد المباريات غير مقبولة . عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الموقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه تحدث مع مندوب الفيفا حول تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، وأن الأمر لا يتوقف فقط على الأموال، موضحا أن مندوب الفيفا أخطره بأن الأمر لا يتوقف على الأموال فقط ولكن يحتاج إلى تدريب للحكام، وسيتم تطبيقه خلال 3 أو 4 أشهر، وبحد أقصى مع بداية الدور الثانى للدورى الجديد. Advertisements

جهاد جريشة : الأهلى أتظلم فى ضربة جزاء أمام بيراميدز

كشف جهاد جريشة حكم مباراة الاهلى وبيراميدز التى أقيمت السبت الماضى ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر أن الفريق الأحمر لم يحتسب له ضربة جزاء صحيحة خلال أحداث اللقاء ولكن هذا ضمن مهام الحكم الخامس الذى أبلغنى بعد الكرة بصحتها .