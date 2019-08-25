شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : التونسي ياسر أبوعلي مشروع حكم جيد في لقاء الزمالك ودكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * ديكاداها

المسابقه : بطوله ابطال افريقيا ( الدور التمهيدي مباراه الاياب )

استاد : برج العرب

نتيجة المباراة : سته مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : يسري ابوعلي

المساعد الأول : ايمن اسماعيل

المساعد الثاني : فوزي الجريد

الحكم الرابع : وليد الجريد

ميزان التقييم لطاقم التحكيم

حكم المباراة : يسري ابوعلي

Advertisements

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : مازال امام الحكم التونسي فرصه لتطوير اداءه من الناحيه الفنيه خاصه الاخطاء داخل منطقه الجزاء والتقدير الصحيح في العقوبات الانضباطيه وذلك يحتاج الي التطوير السريع في الفتره القادمه، وعلي الرغم من ذلك يمتلك الحكم صفات ايجابيه كثيره وهي المظهرالعام والقوام واللياقه البدنيه الجيده، وكانت اهم حالات المباراه في الدقيقتين 74 ، 76 عنما لم يحتسب الحكم ركله جزاء صحيحه لصالح شيكابالا نتيجه الشد داخل منطقه الجزاء وياتي قرار الحكم المساعد الثاتي في احتساب كله الجزاء باشاره واضحه وسريعه دون تردد الحكم يقوم باحتساب ركله الجزاء نتيجه قرار من المساعد الثاني يسددها محمود علاء يصدها الحارس لترتد للاعب الزمالك ، ويقوم لاعب ديكاداها بعرقلته ليحتسب ركله جزاء ثانيه صحيحه سجل منها محمود علاء الهدف الخامس .

العقوبات الانضباطية : انذر الحكم كلا من عبدالعزيز محمد ، سيد علي لاعبي ديكاداها في الدقائق 53 ، 63 للعب بتهور وتغاضي عن انذار اشرف بن شرقي ، عبدالله جمعه في الدقائق 36 ، 62 للعب بتهور . الحكم يحتاج الي تطوير اداءه في العقوبات .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : تطبيق جيد لمبدا أتاحه الفرصه في الدقائق 24 ، 41 واعطاء الافضليه لصالح فريق الزمالك ، وتميز من الحكم في الاشاره باستمرار اللعب في هدف الزمالك الثاني .

اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز : اداء بدني ممتاز للحكم علي مدار شوطي اللقاء نتيجه القراءه الجيده للمباراه واستغلال عنصر اللياقه البدنيه بشكل صحيح تميز الحكم بتنويع اسلوب الجري ( خلفي امامي جانبي مع الرشاقه والمرونه ) وظهر ذلك في الدقائق 25 ، ، 35 ، 51 من شوطي اللقاء الخطأ الوحيد للحكم هو عندما اصتدمت الكره به في منتصف الملعب وكان يجب ان يقوم بتغير اتجاه الجري بعيدا عن الكره ولكن عاد وعمل اسقاط طبقا للقانون .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي تسلل غير صحيح في الدقيقه 44 نتيجه التمركز الخاطئ ، وعدم الربط بين لحظه اللعب وموقف التسلل اشار علي تسلل في الدقيقه 88 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : تعاون جيد في الدقيقه 4 في قرار احتساب مخالفه بجواره ، وفي الدقيقه 74 قرار شجاع باحتساب ركله جزاء صحيحه لصالح الزمالك نتيجه الشد الواضح علي الرغم من قرب الحكم من الحدث .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .