حازم إمام: تغييرة عبد الشافى مؤثرة و " شيكابالا " عاد لمكانة الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تغييرة محمد عبد الشافى بين الشوطين فى مباراة اليوم سر الظهور بشكل جيد لاداء الفريق الابيض خلال لقاء اليوم . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن محمود عبد الرازق " شيكابلا " عاد الى مركزة الطبيعى داخل تشكيلة فريق الزمالك وهذا السر فى التألق فى مباراة اليوم أحرازة هدفين خلال الشوط الثانى . تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة أحرزهم مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور الـ32 لملاقاة بعد الفوز على بطل الصومال 12 / 0 فى مجموع المباراتين ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم. Advertisements

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