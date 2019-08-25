عدسة سوبر كورة .. مشجع زملكاوى يصطجب رضيعته أمام ديكاداها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حينما تصطاد الكاميرا طفلا وسط عائلته الزملكاوية يُتابع ويترقب وعينه وقلبه مع الكرة بين أقدام اللاعبين ولسان حاله يغنى «يا تيشرت العمر يا أبيض»، هذا المشهد ليس عاديًا لأنه يعبر عن رزع فكرة الانتماء لأبنائنا منذ الصغر.
ورصدت"عدسة" سوبر كورة لقطة لطيفة، خلال مباراة الزمالك ويكاداها الصومالى، عندما اصطحب مشجع زملكاوى طفيلته الرضيعة فى المدرجات لتشجيع أبناء ميت عقبة.
ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها ، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.
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