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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 24/ 8/ 2019 التأهل لدور الـ 32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 24/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الأبيض يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو، والمدرب يوافق على رحيل أيمن حفنى.. واللاعب ينتظر قرار الإدارة.
الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو
حقق فريق الزمالك الفوز على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وبذلك يتأهل الأبيض إلى دور الـ32 لملاقاة بعد الفوز على بطل الصومال 13 / 0 فى مجموع المباراتين.
"الركبة" وراء تغيير محمد حسن أمام ديكاداها وأشعة لتحديد حجم الإصابة
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك عن إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بكدمة في الركبة خلال مباراة العودة أمام ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدروي أبطال افريقيا.
الزمالك يوافق على انتقال بهاء مجدى للمصرى بشرط "الكاش"
وافق مسئولو الزمالك على انتقال بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق إلى المصرى البورسعيدى، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادى الأبيض فى الموسم الجديد.
قبل مواجهة الكأس..المقاصة لـ"الزمالك" : لا تخافوا ولكن أحذروا
نشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة على موقع تويتر، صورة لأبرز نجوم الفريق الفيومي، حيث بدا المقاصة استعدادته اليوم لمواجهة نادي الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، والتي تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل.
الزمالك ينعى وفاة والدة محمود حسن لاعب وسط الفريق الصاعد
نعى نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وفاة والدة محمود حسن لاعب وسط الزمالك الصاعد، وذلك خلال تواجده فى ألمانيا لعلاج الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف الدكتور ماير، ورافق اللاعب محمد عيد طبيب الزمالك.
نادٍ زيمبابوى: أين الزمالك؟ اتفقوا مع أميدو وأنهينا الإجراءات واختفوا
أثار الزمالك حالة من الحيرة لدى مسئولى نادى تشيكن إن الزمبابوى بعدما كشف أحد مسئولى الفريق عن غموض موقف بريت أميدو من الانتقال إلى الأبيض.
ميتشو يوافق على رحيل أيمن حفنى.. واللاعب ينتظر قرار الإدارة
حصل أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، على موافقة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الكروى الأول على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما تلقى عرضا من مصر المقاصة.
سوبر كورة يكشف: أيمن حفنى فى المقاصة منذ 3 سنوات
يكشف "سوبر كورة" مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص ملف رحيل أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك عن القلعة البيضاء، حيث بات اللاعب على قرب خطوات من الانتقال لصفوف فريق مصر المقاصة الذى طلب الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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