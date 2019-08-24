الان تتابع آسيوياً : « الاتحاد » أمام توهج « الهلال » .. مواصلة تفوق أم كتابة تاريخ جديد ؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-ابراهيم آل صالح
تنتظر الجماهير السعودية الكلاسيكو المرتقب بين فريقي الاتحاد و الهلال ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، و ذلك في دور ربع النهائي يوم الثلاثاء القادم في لقاء الذهاب على ملعب الجوهرة بجدة، و سيلتقي الفريقان للمرة الثالثة على مستوى صعيد القارة الآسيوية و قد صنف الاتحاد الآسيوي عبر موقعه في التواصل الاجتماعي تويتر هذا اللقاء على أنه الكلاسيكو الآسيوي و من المتوقع أن تمتلئ مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة كعادته في لقاء الكبيرين الزعيم و العميد
و قد التقى الفريقان أول مرة عام 2000م في دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لأبطال الدوري في إيران و انتهى اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين دون رد
و في النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا التقى الهلال و الاتحاد عام 2011م في دور ثمن النهائي و انتهى لصالح العميد بثلاثة اهداف لهدف وحيد
و يسعى الهلال إلى كتابة تاريخ جديد بالفوز على شقيقه نادي الاتحاد لأول مرة في البطولة الآسيوية و الوصول إلى دور نصف النهائي على حساب العميد بينما فريق الاتحاد هو الآخر الذي يريد مواصلة التفوق الآسيوي ضد الهلال و العبور إلى دور نصف النهائي للمرة الثالث عن طريق بوابة الزعيم .
يذكر أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الـ27 من شهر اغسطس الجاري و لقاء الاياب سيكون يوم الـ17 من شهر سبتمبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض
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