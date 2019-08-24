شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بدوري الأبطال الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على حساب نظيره ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب الجيش ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمد حسن وفرجاني ساسي وكريم بامبو ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

وضغط الزمالك مبكرا على الفريق الصومالي وتحضير من جانبي الملعب لفتح ثغرة بدفاعات ديكاداها وبدأت أولى الهجمات عن طريق تمريرة من شيكابالا طولية ساقطة لكريم بامبو داخل المنطقة يحاول تسديدها، لكنها تفتقد الخطورة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الفريق على ركنية بعد عرضية من حازم إمام لكنها تمر من أمام الدفاع دون خطورة بعدها يكثف الزمالك هجماته ويمرر جمعة عرضية داخل المنطقة تخرج من المنطقة لتصل لمحمد حسن الذي يسددها وتخرج ركنية جديدة في الدقيقة التاسعة.

وتتوالى محاولات الفريق وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق شيكابالا وحازم إمام الذي حاول المرور وحصل على ركلة حرة مرت عرضية يستقبلها محمود علاء برأسية لكنها في الشباك من الخارج.

وتدنو السيطرة تماما من الزمالك ويحصل الفريق على أكثر من ركلة ركنية وكرات ثابتة في محاولة من الفريق الصومالي للدفاع ضد هجمات المارد الأبيض.

ومن لعبة هات وخد بين مصطفى محمد وشيكابالا يضعها الأخير ساقطة في المنطقة لينفرد مصطفى محمد بالحارس ويسددها قوية صاروخية ترتطم بالقائم الأيسر للمرمى الصومالي وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويعود شيكابالا لاستقبال الكرة من الجانب الأيمن ويرسلها عرضية بوجه القدم تسبب ارتباكًا في الدفاع الصومالي وتصل لفرجاني ساسي الذي يسددها في ظل سقوط الحارس لكنها تمر بعيدا وتصل لعبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويحصل الزمالك بعدها على ركلة حرة لم تشكل خطورة على المرمى.

ويستمر الطوفان الزملكاوي ويسفر الضغط عن الهدف الأول للفريق في الدقيقة 25 من عمر المباراة بعد كرة بينية عن طريق أشرف بن شرقي لينفرد مصطفى محمد بالمرمى ويودعها من فوق الحارس لتسكن الشباك وتعلن تقدم الزمالك بهدف دون رد.

ويمرر عبدالله جمعة عرضية يخرجها الدفاع ويرد الفريق الصومالي بهجمة وتسديدة من خارج المنطقة لكنها تفتقد الخطورة.

ويتعرض محمد حسن للإصابة بكرة مشتركة بوسط الملعب ويخرج لتلقي العلاج ويمرر فرجاني تمريرة متقنة ليضع بامبو في وضعية انفراد بالمرمى من الجانب الأيمن للمنطقة لكنه سددها بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى الصومالي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

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ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن بعد عرقلة حازم إمام ينفذها شيكابالا لكن يشتتها الدفاع بعدها يدفع الجهاز الفني بأول تغييراته بنزول محمود عبدالعزيز بدلا من محمد حسن في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ويمرر جمعة عرضية من الجانب الأيسر يشتتها الدفاع الصومالي ويواصل الزمالك ضغطه وسط دفاع من ديكاداها يفسد الخطورة ومع الدقيقة الأخيرة انطلق كريم بامبو من الجانب الأيسر وتوغل داخل المنطقة لينفرد بالمرمى وحاول تسديد الكرة لكن أخرجها الحارس لركنية.

واحتسب الحكم التونسي دقيقة واحدة وقتًا بدلًا من الضائع وتشهد آخر هجمات الزمالك من ركنية تمر عرضية وتتحول رأسية من بن شرقي ترتطم بالقائم وترتد لمصطفى محمد لكن يشتتها الدفاع ويطلق الحكم صافرته بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو بثاني تغييراته بنزول محمد عبدالشافي بدلا من كريم بامبو ويستمر الضغط الزملكاوي ويسدد محمود عبدالعزيز من خارج المنطقة ترتطم بالمدافع وتخرج لركنية جديدة للزمالك.

وينطلق عبدالشافي بكرة من الجانب الأيسر يرسلها عرضية تمر من الجميع لتصل لشيكابالا الذي يهيئ الكرة إلى بن شرقي داخل المنطقة لكن الدفاع يشتتها في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

ويتوغل عبدالله جمعة من الجانب الأيسر ويمرر كرة عرضية ترتطم بالدفاع وترتد له ليعيدها عرضية متقنة يحولها مصطفى محمد برأسية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدفين دون رد في الدقيقة 51.

ويواصل الزمالك محاولاته والهجمات من جانبي الملعب عن طريق شيكابالا وجمعة ويشن الزمالك هجمة داخل منطقة جزاء الفريق الصومالي وتتوالى التمريرات أمام مدافعي ديكاداها لترتد لمحمد عبدالشافي الذي سددها يحولها الحارس لركنية.

ويهدر مصطفى محمد فرصة هدف جديد للزمالك بعد عرضية من عبدالله جمعة ويقابل الكرة بتسديدة داخل منطقة الجزاء وتمر أعلى مرمى ديكاداها في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ويكلل شيكابالا تميزه في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد أن استقبل الكرة داخل المنطقة ليمر من مدافع الفريق الصومالي ويسددها أرضية قوية تسكن الزاوية اليسرى للحارس معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

ثم أضاف شيكابالا الهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد أن استقبل الكرة من عرضية لعبدالله جمعة ليسدد الكرة بيمينه قوية ترتطم بالحارس وتسكن الشباك.

واستمر طوفان الزمالك الهجومي وزاد الزمالك من الغلة بالهدف الخامس وهذه المرة عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة تحصل عليها أشرف بن شرقي الذي تعرض للعرقلة داخل المنطقة بعد أن ارتدت الكرة من تسديدة محمود علاء من ركلة جزاء أخرى تصدى لها الحارس ليحتسب الحكم ركلة ثانية في نفس اللعبة ويتصدى لها علاء أيضا ويودعها هذه المرة على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بخماسية نظيفة.

وجاء الهدف السادس في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعد استقبال كرة على حدود المنطقة يسددها محمود عبدالعزيز قوية «كرباج» من أعلى الحارس تسكن الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسداسية نظيفة.