شكرا لقرائتكم خبر عن سوء استغلال الفرص يُفقد ريـال مدريد نقطتين أمام بلد الوليد بـ«الليجا» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ريـال مدريد في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام نادي بلد الوليد، بعد انتهاء مواجهة الفريقين بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الجولة الثانية من الليجا.

وتقدم ريـال مدريد بهدف قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق فقط، لكن الضيوف عدلوا النتيجة قبل نهاية المباراة بدقيقتين عن طريق سيرجي جوارديولا.

وبدأ أصحاب المباراة بشكل قوي وهيمنوا بشكل شبه كامل على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، فحاولوا التسديد في 14 مناسبة (مقابل 2 فقط للضيوف)، وهددوا مرمى المنافس في مناسبتين مع عدم تعرض الحارس البلجيكي كورتوا لأي خطورة خلال النصف الأول من المباراة الذي شهد استحواذ لاعبي ريال مدريد على الكرة بنسبة 67%.

Advertisements

واستمر ريـال مدريد في ضغطه خلال الشوط الثاني لكن الضيوف أصبحوا أخطر من خلال استغلالهم للهجمات المرتدة أمام تقدم أصحاب الأرض بحثًا عن تسجيل هدف المباراة الأول.

وتمكن الملكي من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة 82 عبر الهداف الفرنسي كريم بنزيما الذي أصبح سابع لاعب غير إسباني يسجل 150 هدفًا في الدوري الإسباني (بعد ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، هوجو سانشيز، ألفريدو دي ستيفانو، صامويل إيتو وفيرنس بوشكاش)، لكن الضيوف عدلوا النتيجة سريعًا عن طريق جوارديولا الذي تلقى تمريرة أوسكار بلانو وتمكن من قيادة الضيوف لانتزاع نقطة من معقل العملاق المدريدي.

وواصل بلانو بدايته القوية مع بلد الوليد هذا الموسم، فسجل هدف الفريق في الدقيقة 88 اليوم ليحصد فريقه نقطة التعادل، وهو نفس اللاعب الذي تسبب في هدف الفوز في المباراة الماضية ضد ريال بيتيس، عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 89، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط (انتهت 2-1).

وقدم ريـال مدريد مباراة هجومية كبيرة، لكن الفريق عابه اللمسة الأخيرة وتوجيه الفرص على مرمى المنافس، فمن بين 22 محاولة تسديد و20 فرصة صنعها لاعبو الفريق خلال الـ90 دقيقة، تمكن الفريق من توجيه 4 كرات فقط على مرمى الحارس خوردي ماسيب، تعامل بشكل ناجح مع 3 منها، في حين سكنت واحدة شباك الضيوف عن طريق بنزيما الذي سجل ثاني أهدافه في الليجا هذا الموسم.

وحاول لاعبو ريـال مدريد اختراق دفاعات المنافس من خلال الكرات العرضية التي وصل عددها إلى 32 كرة (من الضربات الثابتة + اللعب المفتوح)، ونفذ لاعبو ريال مدريد 12 تمريرة عرضية بشكل سليم بنسبة نجاح (39%)، وهي نسبة جيدة جدًا، لكن سوء استغلال الفرص كان واضحًا من جاريث بيل وكريم بنزيما والكولومبي خاميس رودريجز (15 محاولة تسديد بين الثلاثة لاعبين، 4 فقط على المرمى)، مع إهدار بيل وخاميس لفرصتين تهديفيتين محققتين.